Tensión y buenas carreras en el primer encierro de las fiestas de Cuéllar (Segovia)

El primer encierro de las Fiestas de Cuéllar no defraudó y generó tensión y buenas carreras entre los cabalistas y los corredores a pie. Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindaron un bonito espectáculo con carreras y recortes que hicieron las delicias del público.

Primero de los encierros de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. / Nacho Valverde - Ical

La jornada arrancó a la hora prevista y sin incidencias, si bien los morlacos respondieron rápidamente, a pesar de que los bueyes se asomaron adelantados a los toros, en los Corrales del Cega, y la puesta en escena del encierro fue limpia, los toros salieron muy fuertes. Más tarde, la manada se disgregó y dos de los seis astados quedaron descolgados.