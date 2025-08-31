Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión y buenas carreras en el primer encierro de las fiestas de Cuéllar (Segovia)

Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindan un bonito espectáculo

Encierros en Cuéllar.

Encierros en Cuéllar. / Nacho Valverde - Ical

Ical

Segovia

El primer encierro de las Fiestas de Cuéllar no defraudó y generó tensión y buenas carreras entre los cabalistas y los corredores a pie. Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindaron un bonito espectáculo con carreras y recortes que hicieron las delicias del público.

Primero de los encierros de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario.

Primero de los encierros de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. / Nacho Valverde - Ical

La jornada arrancó a la hora prevista y sin incidencias, si bien los morlacos respondieron rápidamente, a pesar de que los bueyes se asomaron adelantados a los toros, en los Corrales del Cega, y la puesta en escena del encierro fue limpia, los toros salieron muy fuertes. Más tarde, la manada se disgregó y dos de los seis astados quedaron descolgados.

