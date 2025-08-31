Tensión y buenas carreras en el primer encierro de las fiestas de Cuéllar (Segovia)
Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindan un bonito espectáculo
Ical
Segovia
El primer encierro de las Fiestas de Cuéllar no defraudó y generó tensión y buenas carreras entre los cabalistas y los corredores a pie. Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindaron un bonito espectáculo con carreras y recortes que hicieron las delicias del público.
La jornada arrancó a la hora prevista y sin incidencias, si bien los morlacos respondieron rápidamente, a pesar de que los bueyes se asomaron adelantados a los toros, en los Corrales del Cega, y la puesta en escena del encierro fue limpia, los toros salieron muy fuertes. Más tarde, la manada se disgregó y dos de los seis astados quedaron descolgados.
