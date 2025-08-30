Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora la situación del incendio de Fasgar, que baja a nivel 1

Quedan aún dos fuegos de nivel 1 en la comunidad

El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda

El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda / Peio García - Ical

Ical

León

La Junta de Castilla y León decidió reducir a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), tras la reunión del Cecopi, el incendio forestal que se originó en la localidad leonesa de Fasgar el 8 de agosto y que alcanzó su máximo nivel de peligrosidad seis días después por afectar a poblaciones y bienes personales.

Ahora, al desaparecer las causas que motivaron la declaración de IGR 2, se reduce su gravedad a nivel 1 completamente, tanto el incendio original como el foco que se generó el 19 de agosto en la cercana población de Colinas del Campo de Martín Toledano, y que obligó a evacuar varias poblaciones de la comarca.

Con esta mejoría, ya no hay en la comunidad ningún incendio de nivel 2 y se contabilizan tres de 1: este de Fasgar, además de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba.

