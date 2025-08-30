Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero, Valladolid

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan a una mujer, vecina de Palencia, por el ataque que su perro, de raza potencialmente peligrosa, cometió sobre una mujer en Laguna de Duero, a la que causó lesiones en una mano por la mordedura, según un comunicado recogido por Ical.

Se la investiga como presunta autora de dos delitos, uno de lesiones leves, y otro contra los animales, al ser la responsable de un perro potencialmente peligroso que ha atacado a otro can y a su dueña cuando se encontraban paseando por el casco urbano de Laguna de Duero.

El suceso ocurrió en noviembre de 2024, cuando un perro cruce de rottweiler y pastor belga, que según certificación expedida por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl) tiene la consideración de animal potencialmente peligroso, iba suelto y sin bozal y se abalanzó contra el perro que paseaba una mujer, provocando heridas graves a este, y una mordedura en la mano de la mujer al tratar de separarlos. La joven que llevaba el perro atacante, ante los hechos, abandonó apresuradamente el lugar, sin ser identificada.

Tras el ataque, el can que sufrió la agresión tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica veterinaria de la capital, con un diagnóstico grave por lo que fue hospitalizado, y su dueña tuvo que ser atendida en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad de Laguna de Duero.

Diligencias

Los hechos fueron denunciados ante la Policía Local de Laguna de Duero que intentó localizar a la joven y el animal, y posteriormente en el Puesto de la Guardia Civil, que procedió a instruir las oportunas diligencias, haciendo el traslado de las mismas al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con las investigaciones, ya que con los escasos datos que se tenían se hacía difícil localizar a la joven y al animal atacante. Tras diversas gestiones se identificó a una joven de Palencia y al animal causante de los daños y lesiones.