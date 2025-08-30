Iberdrola inicia la puesta en marcha de su planta fotovoltaica de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Iberdrola ha iniciado la puesta en marcha de su planta fotovoltaica en Ciudad Rodrigo, la segunda de la compañía en la provincia de Salamanca y una de las mayores de Castilla y León. Con 316 MW de capacidad, cuando la instalación esté en pleno funcionamiento producirá energía limpia para abastecer a más de 155.000 familias, lo que equivale a una población mayor de la de Valladolid y supone una reducción de 75.000 toneladas de C02 al año.

En concreto, el parque, que forma parte de la alianza con Norges Bank, está ubicado sobre una superficie de 439 hectáreas entre los parajes de Valdecarros y la sierra de Torralba. Cuenta con más de 460.000 módulos fotovoltaicos y ha supuesto una inversión de 200 millones de euros y la creación de 800 puestos de trabajo durante los periodos punta de la construcción.

Los trabajos de construcción de la planta han tenido una fuerte implicación de proveedores locales. Ejemplo de ello es Tecinsa, una empresa de ingeniería local que se ha encargado de construir la subestación transformadora; Perez Coco, que ha suministrado las grúas; Solar B-Max ha proporcionado el montaje mecánico; las empresas Montero, Sierra de Francia y Sánchez Cepa, el hormigón. Además, esta última también ha suministrado áridos. Por su parte, La Ilustración y La Serrana han facilitado zahorra y arena; Maderas Caeval ha realizado actividades de remoción de vegetación en el sitio; y Cubas Goyo trabajos de riego.

Con la inversión en energías renovables, Iberdrola no solo invierte en medio ambiente y futuro, sino que es ejemplo de convivencia, promoviendo acciones de conservación de la biodiversidad biológica de los ecosistemas cuidando la flora y fauna y llevando a cabo acciones de apoyo al patrimonio cultural y al desarrollo de la España rural.

En este caso, se van a restaurar Hábitats de Interés Comunitario (HIC), y se va a construir una nueva charca para complementar la red hidrológica que se conforma en el entorno de la planta dado la importancia de la herpetofauna en la zona, además de mantener un seguimiento y mantenimiento de las charcas del entorno y de instalar una pantalla vegetal a lo largo del perímetro de la planta fotovoltaica

En cuanto a la fauna, se van a construir hoteles de insectos para incentivar la presencia de polinizadores y otros grupos de invertebrados en la zona, y cajas nido para cernícalos primilla y majanos para dar refugio a conejos de monte.

En el ámbito cultural, se ha pactado con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo la ejecución del acondicionamiento de los espacios de acceso principal a la Catedral, y la compañía ha patrocinado en Ciudad Rodrigo el Sistema Solar “Astróbriga”, una reproducción del sistema solar, a escala 1/290.000.000.

Con esta acción se trata de realizar actividades destinadas a promover la comarca a nivel turístico y de desarrollar actividades educativas y de divulgación científica en el área.

Energía renovable en Castilla y León

Con un total de 6.297 MW, Castilla y León es la comunidad autónoma que más capacidad instalada de energía renovable tiene de Iberdrola en España. En energía solar, la compañía cuenta con seis instalaciones fotovoltaicas con una capacidad total de 890 MW en las provincias de Palencia, Burgos y Salamanca, suficiente para abastecer con energía limpia y 100% renovable a miles de hogares.

Además de instalaciones hidroeléctricas y eólicas, Iberdrola también cuenta en Castilla y León con la primera planta híbrida y eólica solar del país, la planta de Ballestas y Casetona, lo que ha colocado a la región a la vanguardia de los proyectos vinculados a la energía verde.