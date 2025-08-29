Los trabajadores de incendios forestales de la comunidad convocan una marcha pacífica el 6 de septiembre en León

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León convocó este viernes una marcha pacífica con punto de partida desde la Plaza de la Regla de León, que se celebrará el próximo sábado, 6 de septiembre, con el objetivo de exigir “con contundencia” que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales sea “profesional, cien por cien público y estable”, para lo que consideran “ineludible” el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería.

En un comunicado recogido por Ical, los trabajadores lamentaron que llevan “años” denunciando a la Junta de Castilla y León su “temeraria escasez de medios humanos” para detectar y enfrentar los incendios, a pesar de ser “una cuestión crucial para que un incendio no se descontrole”, así como “la precariedad, la penuria y la falta de formación” que “disminuye la efectividad del dispositivo y favorece la fuga de personal experimentado”, informa Ical.

“La magnitud de estas carencias ha costado la vida a compañeros, a voluntarios y a pobladores del entorno rural, ha dejado numerosos heridos, calcinado viviendas, pueblos y cultivos, ha devastado hábitats naturales de incalculable valor y un largo etcétera que todavía no se ha evaluado en esta catástrofe, cuya dimensión ha superado con creces a la precedente de Zamora en 2022”, advirtieron.

Aunque el “desastre” ha golpeado también a las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora, la mayor superficie quemada de este año se ha producido en la provincia de León, motivo por el que se eligió su capital para celebrar la marcha, con el objetivo de acercarse al mayor número de personas afectadas y al lugar donde sus compañeros “siguen estando sometidos a una prolongada presión física, mental y emocional, sin apenas descanso”.