El PSOE responsabiliza a Mañueco de las "tragedias" de los incendios: "Solo le queda dimitir"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, responsabilizó este viernes en las Cortes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de las “tragedias” que son consecuencia de los incendios, con “hechos incontestables que constatan su absoluta incompetencia”, y entre los que mencionó las muertes de voluntarios en la extinción de los fuegos, las miles de hectáreas calcinadas, las viviendas y la “precarización” en la que mantiene el operativo de prevención y extinción.

Varios bomberos observan el incendio forestal en La Baña, León, procedente de Porto. / Carlos Castro - Europa Press

Gómez Urbán inició su discurso con un “cariñoso y afectuoso saludo a familiares y amigos de los fallecidos”, que “lo dieron todo, hasta su vida, para intentar salvar su tierra”; y tuvo palabras para los bomberos y brigadistas forestales que acudieron al hemiciclo para escuchar el debate del pleno extraordinario y que estaban en la puerta con una protesta. “Todos ellos han conseguido que esto no sea en vano”, dijo, para recordar a Mañueco que “no está aquí por voluntad propia, sino que no le ha quedado otro remedio”.

Le afeó al jefe del Ejecutivo que estuviera “escondido en los primeros días” de esta ola de incendios, lo que “demuestra su cobardía”, dijo, pero le advirtió que “si cree que el Parlamento es un burladero, ya puede quitarse esa idea de la cabeza”. “Hoy estamos aquí hablando de esta tragedia por su culpa; y es imposible acallar las voces de la Comunidad. Usted es el máximo responsable de las políticas de prevención, y dejó sin ejecutar el 71 por ciento del presupuesto, ya recortado en los últimos diez años por el PP”, criticó, como recoge Ical.

En este sentido, invitó a “preguntar” a los alcaldes de las zonas afectadas, como al de Villablino, Mario Rivas, “que hoy está aquí y vio quemar miles de hectáreas cuando veía cero euros en prevención”. También “se lo puede preguntar a los ganaderos, sin pasto y ganado, agricultores, apicultores, responsables de comercio, hostelería y turismo”. “A todos les ha dado la espalda, sin bajarse del coche oficial, al fresquito del aire acondicionado, mientras los trabajadores aguantaban fuera el infierno de fuego y calor”, reprochó.

También achacó a su responsabilidad que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “dijera aquella frase de que el operativo todo el año es un despilfarro y que los bomberos forestales no estén todo el año trabajando”. “Ellos a usted ya no le consideran su presidente”, comentó Gómez Urbán, quien lamentó el “mercadeo del operativo, con 38 empresas privadas que hacen negocio de forma insuficiente, mientras ardían Las Médulas, Picos de Europa, el Lago de Sanabria, La Alberca y Gredos y mantiene sometidos a los trabajadores en precariedad laboral”. Algunos, añadió, “no han cobrado las guardias de julio”.

“Es suya la culpa también de anteponer los intereses de su partido a Castilla y León, de resistirse a declarar el nivel 3 de alerta mientras pedía sin ton ni son más medios al Gobierno; y tenía recursos parados en bases mientras ardían los montes y un bulldozer tuviera que dejar de trabajar en Palacios del Sil para hacerse la foto con usted y Núñez Feijóo”. “Entre los castellanos y leoneses y su partido, siempre elige lo segundo”, acusó.

600.000 hectáreas

La portavoz socialista achacó, igualmente, al presidente de la Junta, de “no haber hecho su trabajo, no haber prevenido ni coordinado nada, ni defendido a los bomberos forestales y voluntarios, que lo han pagado con su vida”. “Todo sigue igual”, manifestó Gómez Urbán, quien tuvo también palabras para las “personas que lo han perdido todo, hasta sus recuerdos”. No olvidó el ámbito medio ambiental, “pues usted, señor Mañueco, no ha protegido nuestros montes”, y estimó en torno a 600.000 las hectáreas quemadas en los últimos 21 años.

Bomberos forestales durante una concentración frente a las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). La protesta se desarrolla bajo el lema, 'Mala gestión ¡Quiñones dimisión!' y coincide con la comparecencia del presidente de la Junta para explicar los trabajos de los incendios que se han producido en la Comunidad este verano. 29 AGOSTO 2025;CONCENTRACIÓN;CORTES;MAÑUECO;INCENDIOS;DIMISIÓN;VALLADOLID;CASTILLA Y LEÓN;ESPAÑA Photogenic/Claudia Alba / Europa Press 29/08/2025. Photogenic/Claudia Alba; / Photogenic/Claudia Alba / Europa Press

“Detrás del desbarajuste no solo hay incompetencia, también soberbia, porque usted sabía que podía pasar y no hizo nada. Se lo advertimos nosotros y los profesionales, que el operativo no estaba preparado si sucedían los incendios como los de 2022, en la Culebra y Navalacruz. El mismo desastre”, detalló la procuradora socialista, quien recordó que “se impidió entonces una comisión de investigación y una proposición de ley que el PSOE había consensuado con profesionales”. Al respecto, incidió en que su grupo “lleva años denunciando el riesgo y la gravedad de esta situación y la ley de bomberos forestales”, pero “ustedes presumían de tener el mejor operativo preparado”, motivo por el que consideró que es una “vergüenza” que Suárez-Quiñones “siga siendo su consejero”.

“Ahora, en este pleno, echa la culpa a los demás, sin pudor. Cree que con sacar la chequera y volver a prometer las ayudas que no llegaron en 2022, será suficiente. Cree que los ciudadanos le perdonarán todo, con su soberbia habitual”, expuso Gómez Urbán, quien recordó que Mañueco, al principio de esta ola de incendios, “estuvo de vacaciones mientras ardía la Comunidad”, y que Suárez-Quiñones “estaba de vinos en Gijón porque tenía que comer, cuando a los bomberos les llegaban bocadillos con moho y huevos podridos”. “Si esto es todo lo que ustedes pueden hacer por Castilla y León, es mejor que se vayan”, apeló, porque “lo único que puede ofrecer el PP es cobardía, incompetencia y soberbia, siempre insultando. Solo le queda la salida de dimitir. Está inhabilitado, asuma su responsabilidad, dé ejemplo y pida perdón. Cree que son intocables ¿Tiene la conciencia tranquila, como Mazón?”, cuestionó.

Por último, vaticinó que Mañueco “volverá a esconderse y a esperar a que pase el tiempo, pero usted sale de aquí políticamente sentenciado”. “La Comunidad necesita ayudas inmediatas, una reconstrucción medioambiental, económico y social de los territorios afectados, ya muy afectados tras 40 años del Gobierno del PP. En definitiva, lo que Castilla y León necesita es un proyecto a futuro, que usted, señor Mañueco, no puede dárselo, porque usted ya es pasado”, reflexionó.