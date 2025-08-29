Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libertad provisional con internamiento psiquiátrico para el detenido por el incendio de Berlanga del Bierzo (León)

No fue posible tomarle declaración debido a su estado de salud

Detención del joven.

Detención del joven. / Ical

Ical

Ponferrada

El Juzgado de Instrucción número uno de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó hoy la libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud para el hombre de 20 años detenido ayer como presunto autor del incendio forestal declarado en Berlanga del Bierzo.

Un agente medioambiental vio al joven, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal, salir de la zona donde se inició el incendio, tras lo que un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Zaragoza procedieron a su detención a pesar de intentar darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El incendio comenzó pasadas las 17.30 horas de ayer de manera intencionada y menos de una hora después alcanzó el nivel dos el Índice de Gravedad Potencial (IGR) debido por amenaza seria a poblaciones, exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes y comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, lo que obligó a desalojar la localidad.

En la mañana de hoy, la Junta de Castilla y León lo rebajó a nivel uno y en estos momentos están desplazados el lugar tres agentes medioambientales o celadores, un técnico, cuatro cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, dos autobombas y dos dotaciones pertenecientes a otra administración.

