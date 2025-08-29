Gadis genera más de 1.800 puestos de trabajo en la comunidad

Gadis suma 47 supermercados en Castilla y León tras su nueva apertura en el número 58 del paseo de Zorrilla de Valladolid. Genera así más de 1.800 puestos de trabajo directos en una apuesta reforzada de la compañía por la comunidad, según informaron en un comunicado.

El nuevo punto de venta supone un impulso a la creación de "empleo de calidad" de la mano de 42 nuevos profesionales que se incorporan al equipo humano de la compañía para proporcionar una atención diferencial, principalmente, en las secciones de producto fresco.

Nuevo supermercado Gadis en Valladolid / Gadis

El nuevo establecimiento de la compañía, de capital 100% nacional, será el Gadis número 23 de la provincia de Valladolid, al sumarse a los que ya prestan servicio en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.