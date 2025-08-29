Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo

Gadis genera más de 1.800 puestos de trabajo en la comunidad

Con su nueva apertura en Valladolid suma 47 supermercados en Castilla y León

Nuevo supermercado Gadis en Valladolid

Nuevo supermercado Gadis en Valladolid / Gadis

Redacción

Gadis suma 47 supermercados en Castilla y León tras su nueva apertura en el número 58 del paseo de Zorrilla de Valladolid. Genera así más de 1.800 puestos de trabajo directos en una apuesta reforzada de la compañía por la comunidad, según informaron en un comunicado.

El nuevo punto de venta supone un impulso a la creación de "empleo de calidad" de la mano de 42 nuevos profesionales que se incorporan al equipo humano de la compañía para proporcionar una atención diferencial, principalmente, en las secciones de producto fresco.

Noticias relacionadas y más

Nuevo supermercado Gadis en Valladolid

Nuevo supermercado Gadis en Valladolid / Gadis

El nuevo establecimiento de la compañía, de capital 100% nacional, será el Gadis número 23 de la provincia de Valladolid, al sumarse a los que ya prestan servicio en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
  2. Otros tres delitos de estafa para la exabadesa del Monasterio de Belorado (Burgos)
  3. Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
  4. Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
  5. Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
  6. Los reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los incendios
  7. La petición de dimisión de Juan Carlos Suárez Quiñones se reactiva con más de 60.000 firmas
  8. Seis detenidos al desalojar la Guardia Civil una 'rave' ilegal en un pueblo de Salamanca

Gadis genera más de 1.800 puestos de trabajo en la comunidad

Gadis genera más de 1.800 puestos de trabajo en la comunidad

El PSOE responsabiliza a Mañueco de las "tragedias" de los incendios: "Solo le queda dimitir"

El PSOE responsabiliza a Mañueco de las "tragedias" de los incendios: "Solo le queda dimitir"

Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: "Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo"

Mañueco defiende la actuación de la Junta en los incendios: "Desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo"

Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: "Nos han dejado abandonados"

Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: "Nos han dejado abandonados"

DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios

DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios

Quejas en Las Médulas: “Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto, no va a servir de nada"

Quejas en Las Médulas: “Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto, no va a servir de nada"

Felipe VI, tras visitar Las Medulas en León: “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante"

Felipe VI, tras visitar Las Medulas en León: “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante"

Detenido un septuagenario por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos en Bouzas, León

Detenido un septuagenario por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos en Bouzas, León
Tracking Pixel Contents