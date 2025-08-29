DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios
Redacción
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
- Otros tres delitos de estafa para la exabadesa del Monasterio de Belorado (Burgos)
- Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
- Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
- Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales
- Los reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los incendios
- La petición de dimisión de Juan Carlos Suárez Quiñones se reactiva con más de 60.000 firmas
- Seis detenidos al desalojar la Guardia Civil una 'rave' ilegal en un pueblo de Salamanca