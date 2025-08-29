Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios

Redacción

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios.

Agentes y bomberos forestales a las puertas de las Cortes: "Nos han dejado abandonados"

DIRECTO | Mañueco comparece en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios

Quejas en Las Médulas: “Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto, no va a servir de nada"

Felipe VI, tras visitar Las Medulas en León: “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante"

Detenido un septuagenario por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos en Bouzas, León

Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales

Blanco anuncia que recurrirán el Real Decreto de reparto de menores migrantes no acompañados por “invadir competencias”

Vox pide al Juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de tres personas en los incendios

