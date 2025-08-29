Castilla y León solo mantiene en nivel 2 el incendio de Fasgar (León), declarado hace 20 días
Se contabilizan cuatro fuegos en nivel 1 y cuatro más activos y ninguna población se encuentra ya desalojada
Ical
La Comunidad mantiene a estas horas ya solo en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial el incendio Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en la provincia de León, que se declaró el 8 de agosto y que está costando controlar al operativo de extinción, en una jornada, la de este viernes, con una buena evolución, que ha permitido descender a nivel 0 los incendios de Garaño y Berlanga del Bierzo, en León., así como a nivel 1 el de Porto-La Baña.
En este sentido, se contabilizan tres fuegos de nivel 1 y otros cuatro más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical. Además, se ha desconfinado la población de San Ciprián, en Zamora, y todas las que aún se encontraban en esa situación a causa del fuego de Fasgar. A estas horas, en la Comunidad ya no hay personas desalojadas.
Precisamente, el fuego de Fasgar y su prolongación en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano es el más activo durante las últimas horas, pero “se ha contenido en el fondo del valle”, señaló el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.
Mucha humedad
A pesar de que en las primeras horas de la jornada “ha habido niebla y mucha humedad”, los medios aéreos han trabajado en los focos aislados que quedan en la parte sureste del incendio para “intentar contenerlo definitivamente”. Respecto a su posible evolución hacia el sureste, ya no afecta a las poblaciones que estaban confinadas del Valle de Omaña, del Valle Gordo de Omaña, por lo que sus vecinos podrán recuperar la normalidad.
Por otro lado, han bajado a nivel 1 el incendio de Porto-La Baña, que ya no presenta reactivaciones, y están en este mismo nivel los de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba y el de Llamas de la Cabrera.
En nivel 0 están los de Anllares del Sil, cuya gravedad ha descendido esta misma tarde, y el Yeres, en León; Molezuelas de la Carballeda (Zamora), además del originado el 16 de agosto en Canalejas (León) que se introdujo también en la provincia palentina a través de San Pedro de Cansoles y que amenazó hace unos días Guardo. Ya controlados se encuentra el de Berlanga del Bierzo, por el que ha sido detenido un joven de 20 años como presunto autor del incendio y puesto a disposición judicial, y el de Garaño, estabilizado y contenido dentro del perímetro.
