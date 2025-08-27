Felipe VI, tras visitar Las Medulas en León: “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante"

Tras su visita en Zamora, los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, visitaron hoy el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, donde pudieron comprobar, de primera mano, el estado en el que ha quedado el territorio después del incendio declarado en la localidad de Yeres (León) y que, posteriormente, se unió al de Llamas de Cabrera, lo que provocó una enorme destrucción, y que aún no está extinguido.

Felipe VI y doña Letizia se dirigieron, en un primer momento, hasta el mirador de Orellán, uno de los lugares emblemáticos desde donde se puede observar la icónica imagen de los picachos de la antigua mina de oro romana. Allí estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Los reyes pudieron comprobar, durante la subida hacia el mirador, la enorme destrucción que hay en la zona, completamente negra. Una imagen que se repite en desde el propio mirador, aunque afortunadamente el corazón verde de Las Médulas se ha conservado. Con rostro serio, ambos monarcas escucharon de forma detenida las explicaciones aportadas por uno de los directores de extinción del incendio.

Los reyes y Mañueco en Las Médulas, calcinadas por el fuego. / Peio Garcí­a

Posteriormente sus Majestades regresaron a la Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo, donde fueron recibidos por su alcalde, Alfonso Fernández, además de los alcaldes de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, el de Borrenes, Eduardo Prada, y los presidentes de la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel y Olegario Ramón, respectivamente.

"Vivan los reyes" y "Mañueco dimisión"

A las puertas de la Casa del Parque esperaban numerosos vecinos, quienes recibieron a la comitiva con gritos de "Vivan los reyes” a la vez que pedían la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León y reclamaban más atención para sus pueblos y este lugar.

La visita continuó en la propia Casa del Parque de Las Médulas, a los pies del Lago de Carucedo, donde el rey dirigió unas breves palabras a los medios de comunicación en las que expresó su dolor por el estado en el que ha quedado este paraje natural y arqueológico, aunque también transmitió un mensaje de esperanza. “Hay muchos lugares que se han salvado. Las Médulas tienen futuro”, expresó. “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante, mucho esfuerzo que deben hacer las instituciones y muchas personas a las que ayudar”, añadió el monarca.

La visita finaliza con una reunión en la que Felipe VI y doña Letizia escucharán las peticiones de los alcaldes y pedáneos del espacio Patrimonio de la Humanidad.