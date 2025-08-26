Los incendios de León evolucionan de forma “favorable”

La evolución de los incendios forestales existentes en la provincia de León ha sido “favorable” durante la noche y se ha podido trabajar en diferentes puntos de los tres incendios que “ahora mismo requieren más atención por parte de del equipo de extinción”, como son los de Garaño, Fasgar y el de Porto (Zamora) tras llegar a la provincia por La Baña. “Se está trabajando bien y con medios y deseamos poder dar buenas noticias a lo largo de la tarde en cuanto al control de los que están actualmente activos y que demandan más atención y más medios”.

Así lo aseguró este martes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada provincial, en la que se abordó la situación de los dos incendios de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) de la provincia, tres si suma el de Zamora que ha llegado a León, así como de los cuatro en nivel uno y del resto de los activos, así como de alguno que ya se daba por controlado, informa Ical.

En el caso del incendio de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, que “no ha presentado problemas en toda la noche”, se ha “cerrado con máquina y quemado todo el lateral izquierdo”, que afecta a la zona de Luna, por lo que “ha mejorado en cuanto al control y perímetro”, al tiempo que “se trabaja también en otras zonas de perimetraje para intentar cerrarlo”. La previsión para la jornada de hoy es “trabajar sobre él medios aéreos y terrestres y, sobre todo, con máquina para intentar cerrar el perímetro y tener el fuego confinado para trabajar sobre él”.

Fasgar

En el incendio de Fasgar que ya se ha unido al foco de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, durante la noche se llevó a cabo “trabajo técnico con contrafuegos al norte”, hacia Vegapujín, mientras que hacia el norte “se ha trabajado en su perimetraje, aunque no se ha podido terminar todo lo que estaba previsto”, ya que “los vientos locales, por la orografía de valles pequeños y cerrados, y por la energía que desprenden los incendios que generan su propia meteorología, obligó en algunos momentos y lugares concretos, a retirar a los medios de extinción por seguridad”. En cuanto al valle de Tremor, se espera a que llegue a la antigua mina de cielo abierto para “ver si se puede cerrar el incendio”.

Finalmente, en el tercer incendio forestal que afecta a la provincia, el de Porto (Zamora), que llegó a La Baña, se lleva a cabo “un trabajo conjunto entre ambas provincias” y su evolución “dependerá del viento”, ya que ayer “los cambios de vientos y las rachas de hasta 60 kilómetros por hora desbordaron la línea de defensa establecida”, por lo que “se trabaja con maquinaria pesada para crear líneas de defensa y evitar que el incendio avance hacia una zona de pinares adultos”.

“Esperemos que no sople como han previsto los servicios de meteorología, que dicen que va a haber vientos fuertes a primera hora de la tarde”, apuntó Eduardo Diego, quien detalló que, en estos momentos, los medios aéreos y terrestres “tratan de perimetrar zonas para evitar que siga hacia la zona de Santa Eulalia”.