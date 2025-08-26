Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca
El turismo se precipitó desde una altura de 6 a 7 metros y los heridos fueron trasladados al Hospital de Salamanca
Ical
Un varón falleció y otras cuatro personas, una mujer y tres menores, resultaron heridas este martes en un accidente registrado a las 8.26 horas en el kilómetro 363 de la autovía A-66, a la altura de Beleña (Salamanca), en sentido Salamanca, tras caer un turismo desde la autovía a la carretera N-630, desde una altura aproximada de seis a siete metros.
Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en el interior del vehículo había al menos cuatro ocupantes heridos, uno de ellos inconsciente. La sala dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó dos UVI móviles, un equipo médico de Alba de Tormes, dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
En el lugar, los equipos sanitarios confirmaron el fallecimiento de un hombre y atendieron a los cuatro heridos, que fueron trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
