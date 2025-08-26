Detenido un septuagenario por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos en Bouzas, León

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Local de Ponferrada detuvieron en la localidad de Bouzas a un vecino, de 75 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad, según fuentes policiales recogidas por Ical.

El incidente se produjo ayer, lunes, en torno a las 21 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y observaron cómo las llamas comenzaban a reactivarse a escasos metros de las viviendas siendo visibles desde la carretera al alcanzar alturas de dos metros.

Según el comunicado al que tuvo acceso Ical, la situación generó “gran alarma”, ya que Bouzas continúa confinada tras haber sido desalojada recientemente a causa del grave incendio de Llamas de Cabrera. La inspección técnico-policial realizada por la Policía Científica determinó que el origen del fuego estaría en una quema de rastrojos efectuada por el ahora detenido, quien, tras dar por apagadas dos hogueras para quema de rastrojos dentro de una finca de su propiedad, abandonó el lugar.

Esta imprudencia, considerada de especial gravedad dadas las circunstancias actuales, puso en riesgo tanto la vida de los vecinos como la seguridad de sus propiedades. Fue la rápida intervención de los propios vecinos lo que permitió sofocar el conato en sus primeros instantes, evitando así en un primer momento la intervención de medios externos como los Bomberos de Ponferrada.

En la mañana de hoy, efectivos de Bomberos se desplazaron a la zona a requerimiento policial para refrescar el terreno colindante y prevenir posibles reactivaciones. Aunque el fuego no llegó a propagarse ni a causar daños, el episodio generó gran preocupación y malestar entre la población, en un contexto de máxima alerta por riesgo de incendios forestales.

A última hora de la mañana de hoy, agentes de la Policía Nacional detuvieron al varón como presunto autor de un delito de incendio. Finalizadas las diligencias y el informe técnico elaborado tras la inspección ocular se ha remitido al Juzgado de Guardia de Ponferrada. Tras ello, el detenido pasó a disposición, quien fue puesto en libertad.