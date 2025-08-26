Blanco anuncia que recurrirán el Real Decreto de reparto de menores migrantes no acompañados por “invadir competencias”

La vicepresidenta de la Junta asegura que este texto es una "imposición" que se ha trabajado “sin contar con las comunidades”

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. / Susana Martín - Ical

Ical

Valladolid

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que la Junta recurrirá el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros que fija la capacidad ordinaria de Castilla y León para la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados en 783 menores, al afirmar que “invade competencias” propias de la autonomía.

Blanco apuntó a Ical, que se trata de un texto que se ha trabajado “sin contar con las comunidades”, ya que “no ha existido acuerdo ni consenso”, al tratarse de una “imposición”. “No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida”, quien lamentó que el Gobierno de España “quiera beneficiar a sus socios separatistas e independentistas”.

Por último, la consejera pidió al Ejecutivo estatal que “cumpla” la sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo que obligaba a hacerse cargo de 1.000 menores que estaban en Canarias y que habían solicitado asilo. “Hasta el momento es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido”, aseveró.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Otros tres delitos de estafa para la exabadesa del Monasterio de Belorado (Burgos)
  2. Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
  3. Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios
  4. Mañueco afirma que los incendios se están 'estabilizando
  5. Mañueco, que tendrá que comparecer de forma urgente en las Cortes, defiende a Suárez-Quiñones
  6. Lusio, un pueblo leonés bajo las cenizas
  7. La petición de dimisión de Juan Carlos Suárez Quiñones se reactiva con más de 60.000 firmas
  8. Castilla y León analizará a las empresas adjudicatarias que emplean a peones forestales sin formación

Blanco anuncia que recurrirán el Real Decreto de reparto de menores migrantes no acompañados por “invadir competencias”

Blanco anuncia que recurrirán el Real Decreto de reparto de menores migrantes no acompañados por “invadir competencias”

Vox pide al Juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de tres personas en los incendios

Vox pide al Juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de tres personas en los incendios

Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales

Declaradas 20 zonas de Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales

Aparecen pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

Aparecen pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

El Gobierno cifra en 783 los menores migrantes no acompañados que puede acoger Castilla y León

El Gobierno cifra en 783 los menores migrantes no acompañados que puede acoger Castilla y León

Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca

Un fallecido y cuatro heridos, entre ellos tres menores, al caer un coche desde la A-66 en Salamanca

Los incendios de León evolucionan de forma “favorable”

Los incendios de León evolucionan de forma “favorable”

Castilla y León mantiene cuatro incendios en nivel 2, otros tantos en 1 y diez más activos en una jornada con avance "positivo"

Castilla y León mantiene cuatro incendios en nivel 2, otros tantos en 1 y diez más activos en una jornada con avance "positivo"
Tracking Pixel Contents