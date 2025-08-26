Blanco anuncia que recurrirán el Real Decreto de reparto de menores migrantes no acompañados por “invadir competencias”
La vicepresidenta de la Junta asegura que este texto es una "imposición" que se ha trabajado “sin contar con las comunidades”
Ical
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que la Junta recurrirá el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros que fija la capacidad ordinaria de Castilla y León para la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados en 783 menores, al afirmar que “invade competencias” propias de la autonomía.
Blanco apuntó a Ical, que se trata de un texto que se ha trabajado “sin contar con las comunidades”, ya que “no ha existido acuerdo ni consenso”, al tratarse de una “imposición”. “No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida”, quien lamentó que el Gobierno de España “quiera beneficiar a sus socios separatistas e independentistas”.
Por último, la consejera pidió al Ejecutivo estatal que “cumpla” la sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo que obligaba a hacerse cargo de 1.000 menores que estaban en Canarias y que habían solicitado asilo. “Hasta el momento es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido”, aseveró.
