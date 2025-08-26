Aparecen pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

Castrillo Mota de Judíos (Burgos) amaneció hoy con pintadas antisemitas en las paredes de dos naves de particulares, así como en el cartel de entrada al municipio en el que se anuncia el hermanamiento con la localidad israelí de Kfar Vradim. La frase reza: “Hermanados con genocidas. Viva Palestina libre”. La localidad burgalesa ya sufrió en más ocasiones pintadas vandálicas, siendo la última en mayo de 2024.

La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil, condenó hoy estos hechos.

“Desde ACOM llevamos años alertando sobre la preocupante proliferación de incidentes y manifestaciones antisemitas en España, que ya no pueden considerarse hechos aislados, sino la expresión de un clima de hostilidad que amenaza directamente la convivencia, la seguridad ciudadana y la igualdad ante la ley”, publicaron en su perfil de X (antes Twitter).