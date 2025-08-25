Rescatado un hombre que sufrió un accidente de parapente

El varón fue trasladado al hospital

Ambulancia de Emergencias Sanitaria.

Ambulancia de Emergencias Sanitaria. / JcyL / Loz

Ical

Soria

Un hombre de 30 años fue rescatado este mediodía, tras sufrir un accidente en torno a las 11.36 horas en una zona de monte de la localidad soriana de La Cuesta, perteneciente al municipio de Villar del Río.

Según confirman a Ical desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la sala de operaciones trasladó el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que movilizó el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).

Finalmente, accedieron a la zona facultativos sanitarios que, junto con los bomberos y la Guardia Civil, estabilizaron e inmovilizaron al herido antes de evacuarle hasta la ambulancia que se encargó de trasladarlo al hospital, sin que fuera finalmente precisa la intervención del helicóptero de rescate.

