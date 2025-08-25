Rescatado un hombre que sufrió un accidente de parapente
El varón fue trasladado al hospital
Ical
Un hombre de 30 años fue rescatado este mediodía, tras sufrir un accidente en torno a las 11.36 horas en una zona de monte de la localidad soriana de La Cuesta, perteneciente al municipio de Villar del Río.
Según confirman a Ical desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la sala de operaciones trasladó el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que movilizó el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).
Finalmente, accedieron a la zona facultativos sanitarios que, junto con los bomberos y la Guardia Civil, estabilizaron e inmovilizaron al herido antes de evacuarle hasta la ambulancia que se encargó de trasladarlo al hospital, sin que fuera finalmente precisa la intervención del helicóptero de rescate.
