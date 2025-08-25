Permanecen activos 19 incendios en Castilla y León, seis de gravedad 2 y cinco en nivel 1

Un total de 19 incendios permanecen activos en Castilla y León a estas horas, de los que seis tienen un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y otros cinco 1, mientras que el resto se encuentran activos pero en nivel 0.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León, en el caso del fuego de Porto (Zamora) la atención del operativo está centrada en tres focos. En concreto, se trata de los ubicados en San Ciprián, hacia donde se dirige lentamente el incendio; La Baña (León), donde los trabajos se centran en consolidar el perímetro a partir de las pistas forestales existentes; el Cañón del Tera, donde es más difícil trabajar a las cuadrilla terrestres y el incendio requiere de agua y tiempo para ser controlado.

Por otro lado, en el incendio de Garaño (León) los trabajos se han centrado en cortar la cabeza del mismo, mientras los flancos derecho e izquierdo están activos y el ataque se centra en estos flancos para ir cerrando su avance.

Tanto este como el de Fasgar, también en la provincia leonesa, centran una intensa actividad de medios para evitar la posibilidad de que ambos alcancen masas arboladas maduras.

Por otra parte, en el de Gestoso-Oencia no hay llama, pero hay peligro de reactivación de algún punto caliente por el gran perímetro, y el de Anllares, donde hay un mando unificado con Asturias para la gestión de medios y trabajos, evoluciona dentro de las previsiones.

Posibles nuevos focos

Por lo que se refiere al que afecta a Fasgar-Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro, en la parte de Fasgar tiene en el sur un foco activo que avanza hacia la zona quemada en el incendio de Colinas-Igüeña y su gran perímetro presenta numerosos puntos calientes que pueden crear nuevos focos.

Es un incendio de gran exigencia para el operativo, mientras que en una gran parte de su perímetro es necesario realizar labores de cierre y enfriamiento, en la parte Sur requiere de labores de extinción, ha apuntado la Junta.

En el que afecta a Yeres y Llamas de Cabrera, en la zona de la primera tiene un perímetro frío desde hace dos días, mientras que en Llamas lleva dos días sin moverse el perímetro. El trabajo se centra en eliminación de puntos calientes y posibles reactivaciones.

Finalmente, en el de Molinaseca los trabajos realizados durante la noche y a primera hora de la mañana permiten que el incendio avance hacia su estabilización. Su situación es favorable, aunque requiere de trabajo especialmente de buldócer para cerrar su perímetro.