Detenido un hombre de 75 años como presunto autor del incendio forestal de Molinaseca (León)

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta, detuvo hoy a un hombre, de 75 años de edad, como presunto autor del incendio forestal declarado ayer, 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca, en la comarca del Bierzo, que se encuentra en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (León), según informaron fuentes del Instituto Armado recogidas por Ical.

Cuando los investigadores se trasladaron al lugar del inicio del fuego y tras realizar la correspondiente inspección técnico ocular, comprobaron que el incendio podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida.

Diligencias penales

El Seprona de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente el presunto responsable del incendio y recabadas las pruebas incriminatorias de su origen, instruyó las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

En este incendio, como en todos los originados en la provincia de León, la Guardia Civil está desplegada en todos los puntos de interés en los que se requiere su presencia para prestar el auxilio necesario, evacuando los pueblos que se determinan, regulando el tráfico en las carreteras afectadas, y cumpliendo las instrucciones que dictamina el Centro de Coordinación Operativa Integrado sobre el avance de los focos, en el que tiene constantemente una persona de enlace.