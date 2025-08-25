Acusan a la Junta de Castilla y León de bajar cuatro incendios de nivel sin criterios técnicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla y León acusó hoy a la Junta de pasar esta mañana cuatro incendios forestales con nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) a 1 sin criterios técnicos y sin respetar el protocolo de Infocal, algo que calificaron de “muy grave”. En concreto, denunció que se trata de los fuegos de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia, en la provincia leonesa, y el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, en León y Palencia. “Es una decisión que va en contra del criterio técnico y todos debemos respetar la profesionalidad de los trabajadores”, sentenció el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF, Agustín Argulo, quien además es agente forestal en León y ha participado en el operativo del incendio de Yeres.

La Junta aseguró en un comunicado que los incendios que han descendido de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo para la población ni mantienen cortes en la red viaria. “No obstante, continúan bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene la labor de enfriamiento hasta su control definitivo”. Pero Argulo subrayó que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio debería haber actuado en la bajada del IGR de estos cuatro incendios al igual que había hecho hasta ahora. En ese sentido, puso el ejemplo del fuego de Yeres, que estuvo dos días con el nivel 2, pese a tener controlado todo el perímetro. “Hay que evitar reproducciones de las llamas que se salgan del perímetro, ya que pueden suceder con un poco de vientos y con calor en las horas centrales. No es el momento de bajar el nivel porque no están los medios disponibles, al existir más incendios en la Comunidad”, precisó.

Con perímetro vigilado

El agente forestal de la Junta apuntó que, una vez pasados esas 48 horas, con el perímetro vigilado y sin reproducciones, es cuando se baja de IGR 2 a 1, después de que los drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), equipados con cámaras térmicas, comprobaron que todo el perímetro estaba enfriado y no había riesgos de reproducciones. Fue, entonces, aseveró, cuando se pasó la propuesta de rebajar el nivel al Centro Provincial de Mando (CPM). “Así se debe actuar y entiendo que mis compañeros no han hecho la propuesta de bajar el nivel. No tiene palabras que, sin ver el incendio ni saber la situación, se decida desde Valladolid una bajada del nivel, sin respetar los criterios técnicos”, añadió.

A juicio del sindicato, esta manera de actuar por parte de la Junta incide en la “temeridad” que lleva a cabo desde hace años, al no proteger a los pueblos ni contar con los medios “suficientes”. Es por ello que el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF declaró, según recogió la Agencia Ical que continúa con un operativo anti incendios “temerario”. “Su táctica es esperar a que haya un buen año, como ocurrió en 2023 y 2024 para quitar guardias, pero cuando un verano malo pasan estas cosas… Los castellanos y leoneses no pueden estar seguros”, manifestó.