Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en Soria
Participaba en la segunda etapa de la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero
EFE
Un ciclista de 19 años ha fallecido este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública. La etapa fue suspendida.
