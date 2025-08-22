Los servicios de extinción “avanzan” en León y “poco a poco van consiguiendo extinguir los incendios”

“Estamos avanzando en la extinción de los incendios forestales y poco a poco se va consiguiendo extinguir los que tenemos encima de la provincia”. Así lo afirmó este viernes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en el que se analizaron, entre otros los cinco incendios existentes en nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y los cuatro de nivel uno.

Una reunión en la que se detalló que, “si la climatología mantiene los vientos flojos y la alta humedad durante la noche, a pesar de que van a haber un incremento de temperaturas”, se podrá “trabajar y avanzar en esa lucha” con unos incendios que en este momento mantienen a 1.523 vecinos evacuados de 27 poblaciones tras el último desalojo producido a última hora de la tarde de ayer a cinco vecinos de Anllarinos.

El delegado territorial de la Junta hizo hoy un repaso a todos esos incendios que, por tónica general, “han evolucionado de forma favorable”, lo que hace que “se estudie bajar a nivel cero del IGR” el de Yeres, que afectó al paraje de Las Médulas.

En cuanto al de Llamas de Cabrera, se sigue trabajando la zona de Corporales, así como en la bajada hacia Peñalba, que baja “lentamente”, con la esperanza de “poder darlo por cerrado cuando llegue a esa zona de valle húmedo”, aunque se prevén “reproducciones durante el día”, por lo que los medios “siguen en sus posiciones en tareas de liquidación y vigilancia activa”.

Respecto al incendio de Fasgar, “se trabaja en diferentes zonas y diferentes puntos, concretamente en la zona norte eh con puntos activos”, mientas que “en el flanco norte “evoluciona por una zona “de orografía complicada”, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor. Por su parte, el segundo foco, surgido de forma presuntamente intencionada en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, tras un trabajo contraincendios en la localidad de Igüeña que permitió salvar el pueblo”, en estos momentos se trabaja en la carretera “para evitar que descienda hacia la población”.

El incendio de Anllares del Si, que ayer “obligó a trabajar de forma rápida para evitar que alcanzara Anllarinos”, durante la madrugada “ha habido algún problema” en el Valle de Fornela, concretamente en la localidad de Cariseda, donde “se han hecho diferentes actuaciones que han permitido que el incendio no vaya más”.

Sobre el de Gestoso, en la zona de Oencia, “se puede decir que el incendio por la mañana ya no tenía llama”, aunque “hay riesgo de reproducciones” y, en el caso del de Barniedo de la Reina, el perímetro está también sin llama”, aunque el flanco sur, entre Boca de Huérgano y Valverde de la Sierra, es el que presenta problemas de reproducciones”.