Muere un joven de Burgos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Rioja

Un joven de 19 años, vecino de Burgos, ha fallecido en un accidente de tráfico, a las 00,28 horas, por salida de vía de su vehículo en el punto kilométrico 82 de la AP-68 en Haro, según ha informado SOS Rioja 112 y la Guardia Civil.

Una vez recibido el aviso del suceso, desde el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y al servicio de mantenimiento de la autopista. A su vez se han movilizado a los Bomberos del CEIS, así como Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Lamentablemente, un joven de 19 años, conductor y único ocupante del vehículo, ha fallecido en el lugar del accidente. Con posterioridad se ha alertado a los servicios funerarios para traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de Logroño, y ERIE psicosocial para asistir a familiares del fallecido.