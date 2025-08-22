Investigado un varón de 57 años por su presunta implicación en un incendio forestal en Valduvieco (León)
Se inició por una imprudencia grave mientras cosechaba a menos de 400 metros de una masa forestal
Ical
El Equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Junta de castilla y León, investigaron en el día de ayer a un varón de 57 años de edad, vecino de Valduvieco, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 16 de agosto en la localidad, perteneciente al término municipal de Gradefes.
La investigación se debe a que el varón estaba realizando labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendios, informa Ical.
El incendio se produjo el pasado día 16 y quedó sofocado al día siguiente, tras afectar a dos hectáreas de monte bajo y cultivo y requerir para su extinción la intervención de agentes medioambientales con dos autobombas.
El investigado, junto con las diligencias instruidas por el Seprona, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León y la Fiscalía de Medio Ambiente de León.
- La Junta de Castilla y León descarta solicitar el nivel 3
- Mañueco reconoce que el operativo está 'al límite' y pide más medios del ejército
- El fuego arrasa Castilla y León: más de 20 incendios activos y 37 localidades evacuadas
- El presidente de Castilla y León acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
- Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios
- Mañueco afirma que los incendios se están 'estabilizando
- Mañueco, que tendrá que comparecer de forma urgente en las Cortes, defiende a Suárez-Quiñones
- Lusio, un pueblo leonés bajo las cenizas