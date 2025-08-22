Expertos estiman en más de 150.000 hectáreas las quemadas en Castilla y León, 30.644 en Zamora
En León han ardido casi 97.000, el 65% de esa extensión
Efe
En Castilla y León han ardido ya más de 150.000 hectáreas, casi 97.000 de ellas en la provincia de León, por lo que esta provincia suma el 65% de esa extensión, según la última actualización de la estimación de los expertos que trabajan en la actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).
En concreto, la estimación preliminar, pendiente de los ajustes posteriores a medida que se incorporan datos cerrados de superficie afectada y a que la Junta de Castilla y León aporte sus cálculos, apunta a que en Castilla y León se han quemado 151.135 hectáreas de terreno, con 96.870 en León, la provincia española más afectada, al superar por poco a su vecina Ourense, con 96.779, mientras que Zamora sumaría ya 30.644, principalmente por los grandes incendios surgidos en Molezuelas y Porto.
