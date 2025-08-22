Las ayudas de 5.500 euros a autónomos y pymes afectados por incendios se pueden solicitar desde hoy

La Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), ha publicado las ayudas de 5.500 euros destinadas a todos los autónomos y pymes que se encuentren ubicados en los municipios afectados por los incendios forestales que se pueden solicitar desde este viernes, 22 de agosto.

Estas ayudas, de carácter no reembolsable y de concesión inmediata, buscan reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Precisamente, la Administración autonómica ha habilitado una cuenta de correo electrónico --infoempresas.incendios@jcyl.es-- para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas directas destinadas a paliar los efectos de los incendios.

La información para la presentación de las ayudas está disponible en Ayudas directas a empresas afectadas por incendios

Un plan integral de 114millones

Estas ayudas forman parte de un plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno, dotado con 114 millones de euros, que incluye actuaciones de apoyo a las familias, al sector primario, para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio natural y cultural, entre otras.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.