Seis incendios se mantienen en nivel 2 en Castilla y León y cinco en nivel 1

Castilla y León contabiliza seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo foco registrado anoche en Fasgar). Además, hay cinco más en 1 (seis también si se separan el zamorano de Molezuelas con su progresión leonesa en Castrocalbón), debido al descenso en la gravedad del fuego de Castromil (Zamora), y 12 que se encuentran activos, pero en 0, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por Ical.

Los seis incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. Así, en la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde se registró un nuevo foco en Igüeña este miércoles por la noche (que ha obligado a desalojar dos localidades); Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Cabrera, todos ellos originados el viernes 8 de agosto.

A ellos se suma el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que ha empeorado en la zona sur y ha entrado de nuevo en la provincia de Palencia, donde ha obligado al desalojo de Cardaño de Arriba y ha cortado los accesos a Cardaño de Abajo (a pesar de ser el mismo incendio, Inforcyl lo divide en dos nomenclaturas, una vez que pasa de una provincia a otra y toma carácter autonómico). Aparte de estos fuegos también se encuentra en nivel 2 el incendio de Porto, en Zamora, para el que el operativo es “optimista”, siempre que la meteorología respete y puedan actuar los medios aéreos, dado que muchas zonas no son accesibles para la maquinaria y personal terrestres.

Por otro lado, se contabilizan otros cinco incendios activos en el nivel 1 del IGR: Yeres, que afectó a Las Médulas, Paradiñas y Canalejas, en la provincia de León, además de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón y que también cambia de denominación con el paso a otra provincia, y el Candelario, en Salamanca, este último procedente de Extremadura. En las últimas horas bajó a nivel 0 el de Castromil, en Zamora, otros de los fuegos que pasó desde Orense y que incluso obligó a cortar la A-52.

Activos pero en nivel cero se mantienen los incendios de Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas (además de La Baña, que corresponde también con el de Porto, pero en su parte leonesa); Resoba, San Pedro de Cansoles y Brañosera, en Palencia; El Payo, Navasfrías y San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca; y otros dos en Zamora, que corresponden con Puercas y el propio de Castromil. En total, hay 23 incendios activos en Castilla y León, en sus diferentes niveles de gravedad, más todos los que ya están controlados.