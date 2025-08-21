Seis detenidos al desalojar la Guardia Civil una "rave" ilegal en un pueblo de Salamanca

La Guardia Civil ha finalizado con el desalojo total de la zona ocupada el operativo establecido en el término municipal de Salvatierra de Tormes (Salamanca) desde la noche del pasado viernes, 8 de agosto, cuando se detectó la afluencia de miles de vehículos al pantano de Santa Teresa para asistir a una "rave" ilegal, en una operación en la que se ha detenido a seis personas.

Dos de ellos han sido arrestados por tráfico de sustancias estupefacientes, tres por la conducción de su vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o al tener retirado el permiso de conducir y un sexto por estar buscado por un juzgado de Guadalajara.

Desde dicho momento y hasta este jueves, se han mantenido de forma permanente dispositivos de seguridad ciudadana y vial en los accesos al lugar, con el fin de asegurar el orden público en la zona y las localidades aledañas, y la posible tenencia de armas o sustancias estupefacientes, y la seguridad vial de las vías de acceso mediante la realización de pruebas de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, tal y como informan desde la Comandancia de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas actuaciones han sido complementadas con el control de las aguas cercanas al lugar del evento y la vigilancia del entorno natural para evitar actividades insalubres que pudieran afectar al medio ambiente. El operativo ha estado dirigido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el lugar de actuación, y han participado, por parte de la Comandancia de Salamanca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Béjar, agentes del Subsector de tráfico y del SEPRONA, y la USECIC de la Comandancia.

Como apoyo a la actuación han actuado unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Sevilla, Barcelona, Valencia y León, USECICs de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, y personal del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Madrid y Valladolid.

Se contabilizaron más de 8.000 asistentes entre el 8 y el 21 de agosto, según informa la agencia Ical.