El presidente Mañueco irá en "fecha y hora" a las Cortes de Castilla y León, asegura Carriedo

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, señaló que si la Diputación Permanente de las Cortes, que se reúne mañana, convoca un pleno extraordinario, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "comparecerá en la fecha y hora que se le diga y gustosamente dará explicaciones" ante el Parlamento autonómico.

La Mesa de las Cortes acordó este miércoles la comparecencia del presidente de la Junta y admitió a trámite la solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente, formulada por una quinta parte de sus miembros, que abordará mañana, a partir de las 12 horas, la petición de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno, la semana que viene, para que comparezca, fuera del período ordinario de sesiones, a fin de informar a la misma sobre el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta ante la "grave situación que vive nuestra comunidad durante la presente campaña". Fernández Mañueco ya avanzó el miércoles que está "siempre a disposición de dar las explicaciones oportunas en las Cortes porque ahí están los representantes de la ciudadanía". "No hay cosa más importante para mí que la ciudadanía de esta tierra", esgrimió el jefe del Ejecutivo este miércoles.