La petición de dimisión de Juan Carlos Suárez Quiñones se reactiva con más de 60.000 firmas
La recogida fue iniciada en 2022 tras el primer fuego en la Sierra de la Culebra
A. A.
Más de 60.000 personas (el equivalente a la población de Zamora capital), piden la dimisión de Juan Carlos Suárez-Quiñones por su gestión de los incendios. La recogida de firmas impulsada en Change.org el 21 de junio 2022 ha vuelto a cobrar fuerza con la oleada de incendios de este 2025 sumando nuevos apoyos en los últimos días.
La iniciativa está dirigida contra el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, "inmediato responsable de la gestión del operativo" tras considerar su actuación como "negligente" en los incendios de 2022.
"Soy de Zamora y conozco desde que era un niño el patrimonio natural de la Sierra de la Culebra. Lamentablemente pasará mucho tiempo hasta que volvamos a ver la Sierra de la Culebra tal y como la conocíamos y las nuevas generaciones no podrán crecer disfrutando de este entorno único", exponía el autor del texto.
El impulsor de la recogida de firmas explicaba que "los incendios son inevitables", por eso argumentaba que el trabajo preventivo durante todo el año y la protección adecuada de estas reservas naturales son "imprescindibles "para que, cuando se produzcan, sus consecuencias sean las "mínimas". "Para ello es necesario dotar de recursos suficientes al operativo de incendios y realizar una gestión proactiva de los riesgos asociados al cambio climático. El coste y el impacto medioambiental, social, y económico de un incendio como el de la Sierra de la Culebra es incomparable con el mantenimiento del operativo activo durante todo el año, expresaba.
La plataforma Change.org también recoge otras peticiones populares como el agravamiento de condena en fuegos intencionados (más de 40.000 firmas) o la petición de nivel 3 (tanto en El Bierzo como en Ourense) con más de 18.000 firmas entre ambas.
UGT lamenta el fracaso del sistema contra incendios de Castilla y León
Tomás Peréz, secretario general de Servicios Públicos de Castilla y León, reclama un sistema contra incendios “público, con gente formada, con una categoría reconocida y en continua formación”.
Tomás Pérez insistió en que la Junta de Castilla y León “tiene que asumir el mando de una manera integral y no dejar las cosas como si fuera un reino de taifas”.
Por su parte, la secretaria de los sectores Local y Autonómico de UGT Servicios Públicos Federal, reflexionó: “Cuando no se invierte en prevención ni en contratación, acabas disfrazándote de bombero, como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez”.
Además, han insistido en que “no se están respetando las jornadas de trabajo, con jornadas de hasta más de 20 horas. Los avituallamientos de comida y agua, tarde y mal. Tenemos conocimiento de casos de compañeros deshidratados y con calambres”.
En este sentido, han denunciado que "no puede salir un bombero con llagas en los pies porque las botas no son adecuadas".
Calma en el PMA
Relativa tranquilidad en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Porto.
Trabajos de remate
Los efectivos del operativo realizan trabajos de remate con herramienta manual en el borde quemado de uno de los frentes del incendio de Porto.
CALIDAD DEL AIRE
El cielo de la provincia no está aún limpio y es visible ese halo calimoso que deja el humo de los incendios en el horizonte. Sin embargo, los niveles de contaminación provocados fundamentalmente por la alta concentración de partículas han mejorado sustancialmente.
Parte de los heridos
La situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León es la siguiente. Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, la mujer de 77 años con un 10 % de superficie quemada continúa ingresada en planta y el varón de 80 años permanece grave pero con buena evolución.
Detalle de los heridos en el HURH
SCQ es superficie cuerpo quemada:
- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.
- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.
- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.
- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Estable. En planta.
Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios.
