La petición de dimisión de Juan Carlos Suárez Quiñones se reactiva con más de 60.000 firmas

Más de 60.000 personas (el equivalente a la población de Zamora capital), piden la dimisión de Juan Carlos Suárez-Quiñones por su gestión de los incendios. La recogida de firmas impulsada en Change.org el 21 de junio 2022 ha vuelto a cobrar fuerza con la oleada de incendios de este 2025 sumando nuevos apoyos en los últimos días.

La iniciativa está dirigida contra el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, "inmediato responsable de la gestión del operativo" tras considerar su actuación como "negligente" en los incendios de 2022.

"Soy de Zamora y conozco desde que era un niño el patrimonio natural de la Sierra de la Culebra. Lamentablemente pasará mucho tiempo hasta que volvamos a ver la Sierra de la Culebra tal y como la conocíamos y las nuevas generaciones no podrán crecer disfrutando de este entorno único", exponía el autor del texto.

El impulsor de la recogida de firmas explicaba que "los incendios son inevitables", por eso argumentaba que el trabajo preventivo durante todo el año y la protección adecuada de estas reservas naturales son "imprescindibles "para que, cuando se produzcan, sus consecuencias sean las "mínimas". "Para ello es necesario dotar de recursos suficientes al operativo de incendios y realizar una gestión proactiva de los riesgos asociados al cambio climático. El coste y el impacto medioambiental, social, y económico de un incendio como el de la Sierra de la Culebra es incomparable con el mantenimiento del operativo activo durante todo el año, expresaba.

Un millar de leoneses se concentra para exigir el nivel 3 de emergencia. / Peio García /Ical

La plataforma Change.org también recoge otras peticiones populares como el agravamiento de condena en fuegos intencionados (más de 40.000 firmas) o la petición de nivel 3 (tanto en El Bierzo como en Ourense) con más de 18.000 firmas entre ambas.

UGT lamenta el fracaso del sistema contra incendios de Castilla y León Tomás Peréz, secretario general de Servicios Públicos de Castilla y León, reclama un sistema contra incendios "público, con gente formada, con una categoría reconocida y en continua formación". Tomás Pérez insistió en que la Junta de Castilla y León "tiene que asumir el mando de una manera integral y no dejar las cosas como si fuera un reino de taifas". Por su parte, la secretaria de los sectores Local y Autonómico de UGT Servicios Públicos Federal, reflexionó: "Cuando no se invierte en prevención ni en contratación, acabas disfrazándote de bombero, como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez". Además, han insistido en que "no se están respetando las jornadas de trabajo, con jornadas de hasta más de 20 horas. Los avituallamientos de comida y agua, tarde y mal. Tenemos conocimiento de casos de compañeros deshidratados y con calambres".

Colectivos y organizaciones piden "cambios urgentes en las políticas forestales"

Manifiesto de protesta contra la gestión de los incendios de León En este sentido, han denunciado que "no puede salir un bombero con llagas en los pies porque las botas no son adecuadas".

Calma en el PMA Relativa tranquilidad en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Porto. Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Porto. / A. S.

Trabajos de remate Los efectivos del operativo realizan trabajos de remate con herramienta manual en el borde quemado de uno de los frentes del incendio de Porto. Trabajos de remate en el incendio de Porto. / Cedida