Un muerto y un herido en una agresión con arma de fuego en Ávila
El hombre de 51 años llegó al centro de salud del Paseo de la Estación, donde se confirmó su fallecimiento
Ical
Ávila
Un hombre de 51 años perdió la vida hoy en un tiroteo ocurrido en la zona sur de Ávila. Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2, a las 18.44 horas se recibió un aviso de disparos en la calle Maestro Piquero, indicando los alertantes que habían oídos disparos y que había dos personas heridas, a las que se estaban llevaban en coches particulares, informa Ical.
La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Además, se avisó a Guardia Civil.
Posteriormente, recibió llamadas desde el centro de salud del Paseo de la Estación, donde había llegado uno de los heridos, un varón de 51 años, y donde se confirmó su fallecimiento.
