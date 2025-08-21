Martínez a Mañueco: “Es hora de que dé la cara ante la ciudadanía y asuma sus responsabilidades”

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, reclamó hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “es hora de que se levante de una vez por todas, dé la cara ante la ciudadanía y asuma sus responsabilidades”, en alusión a la gestión de la oleada de incendios que asola a la comunidad.

Al mismo tiempo, Martínez criticó a la Junta tras la comparecencia hoy del portavoz Carlos Fernández Carriedo después de la celebración del Consejo de Gobierno, de que “sobra soberbia, falta autocrítica y rendición de cuentas”. “Lamentablemente no hemos aprendido nada”, exclamó el líder socialista en declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, señaló que tras escuchar al consejero portavoz de la Junta “la única conclusión que podemos sacar es que sobra soberbia, falta autocrítica, falta rendición de cuentas, falta escuchar a los profesionales del sector que están haciendo lo imposible para hacer frente con medios precarios y sin ningún tipo de coordinación ni dirección al frente de los diferentes incendios”.

“Falta escuchar a los vecinas y vecinas de cada uno de esos municipios, a los alcaldes y alcaldesas de cada uno de esos municipios que con medios también precarios están haciendo frente a los devastadores incendios”, apostilló. Finalmente, entendió que “es hora de que escuche ya de una vez por todas también a la ciudadanía que de forma masiva se está echando a las calles reclamando la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas”.