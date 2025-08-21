Estafa 500 euros a una mujer de Burgos haciéndose pasar por un actor famoso

Unos delincuentes suplantaron en Instagram el perfil de un conocido actor extranjero, prometiendo a una mujer de Burgos un encuentro real entre ambos, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Tras contactar con la perjudicada y lograr su confianza, con el pretexto de “pertenecer al club de fans del actor”, consiguieron una transferencia fraudulenta de 500 euros.

Tras este primer pago, se solicitó de la víctima nuevos y superiores importes en concepto de gastos de viaje a España, estancia y representación, momento en que la denunciante descubrió el engaño y denunció los hechos.

Agentes de la Policía Nacional investigan las denuncias de ciudadanos que han sido perjudicados y/o víctimas de un ilícito penal. Durante los últimos años y debido a la popularidad y masivo empleo de Internet, los delincuentes utilizan y explotan las casi infinitas posibilidades de la web, para de manera anónima y remota conseguir sus injustos objetivos.

La denuncia motivo de esta información no es el único caso registrado en la Comisaría Provincial de Burgos, donde se investigan varios hechos cometidos según este procedimiento y con pérdidas patrimoniales más elevadas, incluso de decenas de miles de euros, precisaron.