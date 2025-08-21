Cruz Roja desmiente haber solicitado donaciones materiales o económicas para los afectados por los incendios

Cruz Roja, ante la aparición de algunas informaciones que la vinculan con una supuesta campaña de recogida de recursos para las personas afectadas por los incendios en la provincia de León, desmintió este jueves haber solicitado donaciones materiales o económicas en relación con la emergencia, al tiempo que aseguró que ninguna de las 15 Asambleas Comarcales ha habilitado puntos de recogida, ni ha promovido acciones de captación de recursos.

La organización quiso dejar claro que, tras más de diez días de intervención continuada durante la emergencia, sigue contando con los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de todas las personas atendidas y alojadas en los distintos albergues que gestiona, con una respuesta que “se mantiene con eficacia y sin carencias operativas”.

Por ello, apeló a la responsabilidad individual y colectiva y pidió que no se difunda información no contrastada ni se asocie a Cruz Roja con campañas de ayuda que no han sido promovidas ni autorizadas por nuestra organización. “Agradecemos el interés solidario de la ciudadanía, pero insistimos en la importancia de actuar con prudencia y rigor, más aun en este tipo de situaciones”, finalizaron desde la organización.