El 75% de los desalojados por incendios en Castilla y León ya ha regresado a sus hogares
Quedan aún quedan 2.504 evacuados en 59 localidades
El consejero portavoz Carriedo pide una “reflexión” sobre cómo abordar estas nuevas situaciones en fuegos con características “simultáneas e inéditas”
Ical
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, señaló hoy que el 75 por ciento de todos los vecinos que han sido evacuados en las últimas dos semanas, durante esta intensa oleada de incendios que asola a la comunidad, ya está en sus hogares (o realojados en hoteles o con familiares si han perdido su vivienda), si bien advirtió de que aún quedan evacuadas 2.504 personas en 59 localidades, de los que 567 corresponden a Zamora (once poblaciones) y, el resto, a León y Palencia.
Durante su comparecencia para explicar los expedientes acordados durante el Consejo de Gobierno, Carriedo informó de que la “mayor parte ha podido volver a sus hogares y lo seguirán haciendo a medida que las circunstancias mejoren”. “Las expectativas hoy son mejores que las de ayer, pero somos conscientes que durante las próximas horas y días atravesaremos momentos de mucha dificultad”, puntualizó el consejero, quien insistió en la “importancia” de la colaboración ciudadana y “conseguir identificar a los autores de estos fuegos, muchos de carácter intencionado, para ponerlos a disposición judicial”.
Carriedo pidió una “reflexión” sobre cómo abordar estas nuevas situaciones en fuegos con características “simultáneas e inéditas”, que se han repetido no solo en España, sino en Portugal, Francia, otros países de Europa y en California (Estados Unidos), tal y como recordó. “Los incendios han cambiado en los últimos años. LA UME decía que no había visto en sus 20 años de existencia unas circunstancias como la de este momento”, parafraseó, como recoge Ical
- La Junta de Castilla y León descarta solicitar el nivel 3
- Mañueco reconoce que el operativo está 'al límite' y pide más medios del ejército
- El fuego arrasa Castilla y León: más de 20 incendios activos y 37 localidades evacuadas
- La media veda arranca el viernes en Castilla y León con un cupo de 20 codornices por cazador y día
- El presidente de Castilla y León acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
- Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios
- Mañueco afirma que los incendios se están 'estabilizando
- Mañueco, que tendrá que comparecer de forma urgente en las Cortes, defiende a Suárez-Quiñones