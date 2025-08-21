El 75% de los desalojados por incendios en Castilla y León ya ha regresado a sus hogares

Quedan aún quedan 2.504 evacuados en 59 localidades

El consejero portavoz Carriedo pide una “reflexión” sobre cómo abordar estas nuevas situaciones en fuegos con características “simultáneas e inéditas”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernnández Carriedo.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernnández Carriedo. / Rubén Cacho / Ical

Ical

Valladolid

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, señaló hoy que el 75 por ciento de todos los vecinos que han sido evacuados en las últimas dos semanas, durante esta intensa oleada de incendios que asola a la comunidad, ya está en sus hogares (o realojados en hoteles o con familiares si han perdido su vivienda), si bien advirtió de que aún quedan evacuadas 2.504 personas en 59 localidades, de los que 567 corresponden a Zamora (once poblaciones) y, el resto, a León y Palencia.

Durante su comparecencia para explicar los expedientes acordados durante el Consejo de Gobierno, Carriedo informó de que la “mayor parte ha podido volver a sus hogares y lo seguirán haciendo a medida que las circunstancias mejoren”. “Las expectativas hoy son mejores que las de ayer, pero somos conscientes que durante las próximas horas y días atravesaremos momentos de mucha dificultad”, puntualizó el consejero, quien insistió en la “importancia” de la colaboración ciudadana y “conseguir identificar a los autores de estos fuegos, muchos de carácter intencionado, para ponerlos a disposición judicial”.

Noticias relacionadas y más

Carriedo pidió una “reflexión” sobre cómo abordar estas nuevas situaciones en fuegos con características “simultáneas e inéditas”, que se han repetido no solo en España, sino en Portugal, Francia, otros países de Europa y en California (Estados Unidos), tal y como recordó. “Los incendios han cambiado en los últimos años. LA UME decía que no había visto en sus 20 años de existencia unas circunstancias como la de este momento”, parafraseó, como recoge Ical

