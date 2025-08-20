“Que respondan ahora las administraciones, ya que antes nos han abandonado”, reclama una afectada de El Bierzo (León)

“Es tan grande la devastación que hay, que no puedes hacer nada. Tienen que venir y limpiar todo esto. Que respondan ahora las administraciones, ya que antes nos han abandonado”. Es la petición que hizo hoy Silvia, afectada por el incendio que ha dejado un rastro de destrucción en parte del municipio berciano de Oencia. La casa de sus padres, en Lusio, es una de las muchas que han sido devoradas por las llamas.

El fuego se llevo por delante más de cien años recuerdos de vida familiar. Muebles restaurados y todo tipo de objetos han desaparecido. “Aquí tengo todas mis raíces, mi infancia… aunque me quiera plantear recuperar, intentar levantar esto otra vez… está todo el pueblo; no puedo hacer nada. Es todo destrucción alrededor. Las casas que rodean la mía están a punto de caerse” lamenta antes de reiterar la petición de ayuda: “La que no nos han dado antes, la necesitamos ahora para que vengan y limpien todo y lo dejen en condiciones para que a lo mejor, en un futuro, poder volver a levantar la casa que con mucho esfuerzo fueron construyendo y arreglando nuestros padres”.

La falta de medios, subraya, hizo imposible que el arduo trabajo de quienes disponían de “cuatro hoces y un tractor” fuera suficiente para impedir la invasión de las llamas. “Confías y no mandaron a nadie. El fuego se podía haber apagado con un helicóptero, por la zona por la que entró, avanzaba despacito, y aquí no vino nadie”, lamenta.