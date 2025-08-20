Un muerto tras caer un quad por un desnivel en Almajano (Soria)
El personal sanitario desplazado al lugar del accidente confirmó el fallecimiento
Ical
Soria
Un hombre de 43 años falleció hoy después de que un quad sufriera un accidente grave en Almajano (Soria), tras caer por un desnivel.
Fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informaron a la Agencia Ical que el siniestro tuvo lugar en la carretera SO-P-1206, en la salida hacia Cirujales minutos antes de las 8.40 horas.
La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Soria, después de que un alertante apuntara que había personas atrapadas, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió una UVI móvil, cuyo personal confirmó en el lugar el fallecimiento del varón.
