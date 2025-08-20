Mañueco llama a “llevar ante la Justicia a quienes causan "tanto dolor”, por el nuevo foco en Fasgar
Asegura que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
Ical
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo este miércoles un llamamiento para “llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor” tras la aparición de un nuevo foco presumiblemente intencionado en el incendio forestal de Fasgar.
Así lo apuntó a través de su perfil en la red social X, donde aseguró que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, después de que la aparición de este nuevo foco en el incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que ha obligado a desalojar a la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y desplazar a 25 personas al pabellón de Igüeña, así como a cortar la carretera LE-5330 entre ambas localidades, informa Ical.
El perfil ‘Naturaleza Castilla y León’ de la red social, perteneciente a la Junta de Castilla y León, denunció hoy que “alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar”, lo que “rompió la estrategia” de extinción, de forma que obligó a “replantear las posiciones” y provocó “un claro inconveniente en la gestión de la emergencia”.
