Mañueco, que tendrá que comparecer de forma urgente en las Cortes, defiende a Suárez-Quiñones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que "con carácter general, en todos los incendios se avanza de manera favorable", aunque también ha querido advertir que "se esperan días de dificultad a pesar de que la situación mejora".

El presidente Mañueco informa de las medidas para la recuperación de los incendios. / Ical

"Estamos hoy mejor que ayer y mañana estaremos mejor que hoy, algo que se consigue gracias al compromiso y esfuerzo de todos. Todos juntos volveremos a conseguir ese reto, recuperar plenamente las zonas afectadas, donde los incendios pueden evolucionar", ha remarcado durante su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que se ha duplicado el presupuesto para prevención y triplicado el de extinción, fruto de los acuerdos del Diálogo Social suscritos en septiembre de 2022 tras los graves incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora, motivo por el cual el operativo está compuesto por cerca de 5.000 personas.

En cuanto a las protestas en León, La Bañeza y este miércoles por la tarde en Valladolid, ha mostrado su respeto por ellas "aunque pueda estar o no de acuerdo con ello". Mañueco ha aprovechado la oportunidad para respaldar la actuación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones: "Está donde tiene que estar, en la coordinación de las tareas".

Comparecencia urgente en las Cortes

Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León votarán a favor este próximo viernes, en la Diputación Permanente, de la comparecencia urgente del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la situación de los incendios y del operativo de extinción en la Comunidad, ya que consideran que "su irresponsabilidad es la que nos ha traído hasta aquí".

Así lo señaló la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, como partido valedor de la iniciativa valorada por la Mesa que busca "depurar todas las responsabilidades, le pese a quien le pese", y señaló directamente al presidente de la Junta y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como "los únicos responsables de todo lo que está pasando” ante la ola de incendios que asola el noroeste de la Comunidad".

Junta de portavoces de las Cortes / ICAL

Desde el Grupo Parlamentario Popular y a través de su portavoz adjunto, Miguel Ángel García Nieto, respondieron al PSOE que "hagan caso por una vez a Sánchez" y tengan "altura de miras y lealtad institucional en un momento de emergencia".

Además, justificó el voto en contra de su formación a la comparecencia urgente del presidente de la Junta porque Mañueco "está al frente de todo el operativo de extinción y de la coordinación de las consejerías para el plan de recuperación, y en estos momentos lo primero y principal es apagar los incendios y poner medidas para recuperar esas zonas, y ya habrá tiempo para explicar lo que se ha hecho y cómo".

Finalmente, pidió a Vox "coherencia política" y que "no activen la unión Voxcialista" con un voto favorable a la petición de comparecencia urgente de Mañueco en las Cortes dado que en 2022, cuando los socialistas reclamaron lo mismo ante las consecuencias de los incendios en la zamorana Sierra de la Culebra, Vox "tildó de mezquino el comportamiento del PSOE".

En su intervención ante los medios, el portavoz de VOX, David Hierro, precisamente aprovechó para arremeter contra los dos principales partidos por “hacer campaña utilizando el escenario de los incendios” mientras los vecinos de los pueblos afectados “son los que tienen que apagar los fuegos cuando llegan a las puertas de sus casas porque no les han escuchado en no sé cuanto tiempo”. Además, acusó a Mañueco de “mentir constantemente".

El resto de los grupos con representación en la Diputación Permanente de las Cortes (UPL, Soria Ya y el Grupo Mixto) también votarán a favor.