De Eurovisión a Castilla y León: concierto de Melody confirmado

El pasado mes de mayo, Melody conquistó el escenario del festival de Eurovisión 2025 en Basilea (Suiza) con la canción 'Esa Diva', pero no conectó con la audiencia al quedar en el puesto número 24 con 37 puntos.

Enfundada con un mono brillante y plateado, la representante española hizo gala de su fuerza vocal, pero no fue suficiente para lograr un puesto al menos entre los diez primeros clasificados.

Tras su paso por Eurovisión, Melody canceló su agenda con RTVE y no hizo declaraciones hasta diez días después. La artista confesó estar "agotada" y alegó necesitar unos días de descanso, también para estar con su hijo.

Días después, la cantante sevillana publicó 'El apagón', un tema con ritmo y ánimo de baile cuya letra contiene frases como "No, no lo vi venir", "Me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "Hoy, ya sé qué elegir", "He tocado fondo y me toca salir" y "En cada caída asumo la herida".

Y ahora, Melody cantará 'Esa Diva', 'El Apagón' y otros temas en Castilla y León. Melody actuará en las Fiestas de San Antolín de Palencia, que se celebrarán del 27 de agosto al 6 de septiembre. En concreto, Melody actuará en el parque del Salón el jueves 4 de septiembre.

Iván Ferreiro, DePol y Walls, entre otros artistas confirmados

La programación musical en Palencia se articula en torno a dos grandes escenarios: en el parque del Salón con las actuaciones de Inmaculate Fools (31 de agosto); Ruslana (1 de septiembre); Ivan Ferreiro (2 de septiembre); Fiesta Megastar Cope Palencia (3 de septiembre); Melody (4 de septiembre); Walls (5 de septiembre), DePol (6 de septiembre); Los Cuarenta Sessions con la participación de los Dj,s Dani Moreno ‘El Gallo’, Ramsés López ‘El Faraón’ y Félix Castillo (29 de agosto) o la final de la II edición ‘Vivestival’ con la actuación de Arizona Baby (30 de agosto).

Y en la plaza Mayor a través del Escenario Recoletas con las actuaciones de Balkan Paradise Orchestra (29 de agosto); Nadia Álvarez y Christina Rosevinge (3 de septiembre); Fillas de Cassandra (4 de septiembre); Ballet Flamenco Drys (5 de septiembre) y Shaila Durcal (6 de septiembre). La programación en este escenario se completará con propuestas como la de Carrión Folk, que presentará su nuevo trabajo ‘Báilalo’ (31 de agosto) así como del espectáculo de Ballet Flamenco de la Compañía Drys (5 de septiembre).

A ello se suman otros escenarios, como la plaza de la Inmaculada, que acogerá el ciclo ‘Palencia en Negro’ con las actuaciones de Barrence Whitfield (4 de septiembre), La Perra Blanco (5 de septiembre) y The Cinelli Brothers (6 de septiembre) así como del concierto de ‘El Nido’ y la Banda Municipal (3 de septiembre), dentro del A Concejo; la plaza de San Pablo, con la celebración del ‘San Antolín Sonora’, el X Festival Heavy y Palencia DJs en las Huertas del Obispo, el Onda Roll y el ‘Vozerío’ en la Huerta de Guadián o los conciertos de la Banda Municipal de Música en plaza de San Francisco.

Además, la propuesta de este equipo de Gobierno sigue apostando por la tradición y las raíces con el Festival de Folclore Nacional e Internacional A Concejo que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto con la participación del Grupo Folklórico ‘El Pilar’ de Zaragoza, la Asociación Cacereña de Folklore ‘El Redoble’ de Cáceres y el Grupo de Danzas ‘Jorge Manrique’ de Palencia y, 1, 2 y 3 de septiembre del grupo Kud Pance Pesev de Macedonia del Norte y de las Combinaciones Folklóricas de Colombia. A todo ello, hay que sumar el Mercado Tradicional de Indumentarias e Instrumentos que contará con ocho artesanos procedentes de Palencia, Burgos, Zamora, León, Cantabria y Valladolid; la música folk, el baile vermut y el desfile o la iniciativa ‘La Plaza Baila’.