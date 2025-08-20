180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León

Los militares desplegados en las localidades leonesas de Bembibre y Cistierna montaron el pasado lunes dos bases logísticas para atender a 180 integrantes del operativo de extinción de incendios, pero estas instalaciones llevan sin utilizarse desde entonces, han confirmado a Efe fuentes municipales y de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Al parecer, dentro de las numerosas demandas de la Junta al Gobierno figuraban estas instalaciones en dependencias municipales de la provincia leonesa, con camas y avituallamiento suficiente como para atender a esos miembros del operativo, pero no fueron utilizadas, según la información adelantada por eldiario.es.

Preguntado por esta situación, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha reconocido que ha podido producirse "algún tipo de incidencias", pero ha incidido en su "apoyo total y sin reservas a todas y cada una de las decisiones" de las personas al frente de los operativos de extinción.

En concreto, sobre la no utilización de estos recursos demandados, Mañueco ha dicho que los medios "se utilizan cuando lo decide el director del operativo", con una perspectiva técnica, y ha añadido que los recursos que llegan son "aprovechados al máximo".

Mañueco ha dicho que no le consta el "enfado" del Ejército ni de los responsables municipales afectados, aunque se ha mostrado dispuesto a llamar al alcalde de Cistierna y portavoz autonómico de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, para interesarse por esta situación.

Ministra de Defensa

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en que "desde el primer día" la Unidad Militar de Emergencia (UME) y los medios de los ejércitos que eran necesarios han trabajado para extinguir los incendios, algo que sabe "perfectamente" el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que ha añadido que en política "no todo vale".

De este modo ha respondido en Jaca (Huesca) a la información publicada este miércoles por eldiario.es y El País, según la cual Mañueco reclamaba al Gobierno más medios contra los incendios declarados en Zamora y León mientras la comunidad mantenía sin usar recursos desplegados por el ejército.

Aunque Robles ha señalado que no quería "hacer ningún comentario en concreto" al respecto de esta pregunta, sí ha asegurado que Mañueco sabe que "absolutamente desde el primer día" la UME y los medios de los ejércitos que eran necesarios han estado actuando y trabajando.