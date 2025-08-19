La Policía Nacional advierte sobre una oleada de secuestros de cuentas de Whatsapp en la provincia de León
La víctima recibe un mensaje de un contacto en el que le pide que envíe un código de seis dígitos para poder recuperar los datos de su teléfono
Ical
La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León ha constatado un importante incremento de delitos de estafa a través de secuestros de cuentas de Whatsapp en la provincia durante las últimas fechas. La estafa comienza recibiendo un mensaje de un contacto de Whatsapp, en el que se pide que se envíe un código de seis dígitos para poder recuperar los datos de su teléfono.
Supuestamente, y con la excusa de que ese contacto ha cambiado de teléfono móvil, se solicita dicho código para activar el sistema de mensajería. Al introducir los números se está autorizando a que la aplicación sea registrada en otro dispositivo nuevo, perdiendo o deshabilitando la aplicación en el propio teléfono móvil. Cuando esto sucede, los estafadores obtienen acceso a la aplicación y a todos los contactos, lo que les permite realizar la operación de nuevo con tantas víctimas como contactos.
Generalmente, el delito continúa con la solicitud de envíos de dinero a todos o parte de los contactos a través de Bizum o transferencias bancarias a un número de teléfono o de cuenta de la organización, con la excusa de que tienen bloqueadas las cuentas de Whatsapp y necesitan hacer pagos urgentes.
En la provincia se ha comprobado la consumación de todos estos delitos en varias ocasiones, según lo manifestado por las víctimas en sus denuncias. La Policía advierte de que estas operaciones, amparadas en la opacidad y el anonimato que da internet, son de difícil trazabilidad y seguimiento.
Consejos
Las autoridades recomiendan desconfiar y verificar la solicitud recibida, leyendo detenidamente el contenido del mensaje y no descargar enlaces que hayan sido enviados por entidades no verificadas.
También se pide que se informe a la Policía de cualquier intento de estafa o solicitud de envío de dinero que pudiera ser sospechoso y no enviar dinero sin previamente verificar telefónicamente con el contacto la petición.
Si detecta el engaño, se debe avisar a contactos comunes del intento de estafa y bloquear al usurpador. “Ante todo, nunca envíe correos, datos personales o autorizaciones recibidas desde otro dispositivo”, advierten.
