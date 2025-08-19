Mañueco afirma que los incendios se están "estabilizando"

Los fuegos que actualmente se encuentran activos en el noroeste de la Comunidad se están “estabilizando” y los operativos de extinción de la Junta “se están haciendo con los incendios”. Así lo ha confirmado este martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

“Hoy estamos mejor que ayer y, si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, mañana será mejor que hoy”, ha remarcado en declaraciones recogidas por Ical tras mantener una reunión en el Centro Autonómico de Mando, situado en la Consejería de Medio Ambiente.

Reunión en el Centro Autonómico de Mando / ICAL

Mañueco también ha mostrado su confianza en que el realojo de las personas que se mantienen evacuadas de sus pueblos se produzca “en las próximas horas" y ha defendido que la decisión para los desalojos se tomó “sobre el principio de seguridad absoluta de las personas” evacuadas.

Finalmente, y sobre la posible petición que pueda aprobar las Cortes mañana para que se produzca su comparecencia urgente en el Parlamento autonómico, Mañueco planteó que “lo razonable” es que dicha comparecencia se produzca “cuando haya terminado la temporada de incendios”.

Medios del Ejército

Mañueco ha asegurado en sus redes sociales que comienza a llegar solo “parte” de los medios del Ejército que solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los militares enviados por Defensa vigilarán los montes de Aliste y el Bierzo y las provincias de Ávila y Salamanca.

Según el presidente, están en la comunidad un helicóptero para el transporte de personas, frente a los 20 solicitados; dos helicópteros pesados del Mecanismo Europeo de Protección Civil, pese a que la Junta demandó diez; dos bases logísticas de atención al operativo, que se ubicarán en Cistierna y Bembibre, en la provincia leonesa, y dos puestos de mando avanzado (PMA), frente a los 15 planteados.

El cuadro que acompaña el mensaje de Mañueco, recoge que aún no se ha entregado ninguno de los 25 bulldozer con maquinista que había pedido la administración autonómica ni los vehículos nodrizas para enfriar el contorno de los incendios. Tampoco los drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.

En cuanto a los efectivos, Fernández Mañueco precisó que se han asignado dos grupos al norte de la región en las zonas de Aliste (Zamora) y El Bierzo (León) y otros dos al sur, en las provincias de Ávila y Salamanca.