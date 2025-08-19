Fuegos forestales

Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

El presidente del Gobierno vuelve a insistir en la creación de un Pacto de Estado contra la emergencia climática en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en Cáceres

Lucía Feijoo Viera

Ángel García Collado

Jarilla (Cáceres)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto el Ejecutivo procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.

En declaraciones a los medios tras las visita al puesto de Mando avanzado en Jarilla (Cáceres), Sánchez ha subrayado el "compromiso del Gobierno para afrontar, "una vez se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que estará acompañada de los recursos de la Administración General del Estado".

Sánchez también ha dicho que "el Estado somos todos", desde la UME, pasando por el sistema de Protección Civil, las brigadas forestales y ha recordado que "desde el primer momento", el sistema de Protección Civil ha estado a disposición de la Junta de Extremadura y lo seguirá haciendo "hasta que el incendio de extinga".

Visita a Zamora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita también este martes Molezuelas de la Carballeda (Zamora), acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

En ambas visitas el jefe del Ejecutivo mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

