Cientos de personas reclaman en La Bañeza (León) la declaración del nivel 3 de emergencia

La plaza mayor de La Bañeza acogió hoy una concentración en la que participaron cientos de personas para protestar por la situación y la gestión de los incendios forestales que sufre la provincia de León. La movilización ciudadana se suma a la celebrada ayer en la capital y en días previos en Astorga y Ponferrada.

Los asistentes reclaman la declaración del nivel 3 de emergencia, el máximo dentro del sistema español. Se trata de un grado que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas, que responde a situaciones en las que los incendios suponen una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.