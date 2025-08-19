Activos 29 incendios en Castilla y León, pese al respiro del descenso térmico

Un total de 29 incendios siguen activos en la jornada de hoy, en la que las temperaturas empiezan a dar un respiro, diez de ellos en nivel 2 de peligrosidad, y nueve en el 1. La información que facilita la Junta, refleja que la mayor parte de los incendios más graves se concentra en la provincia de León, con nueve en Fasgar, Anillares del Sil y Llamas de Cabrera, que comenzaron el pasado 8 de agosto; Yeres, que se inició el 9; Paradiña, con origen el día 10; Barniedo de la Reina, que estalló el 13; Caín de Valdeón, Canalejas y Gestoso, activos desde el 16.

Cabe recordar que el incendio en la localidad leonesa de Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, centraba anoche la “preocupación” del operativo de extinción, ya que se mantenía “en una evolución incontrolable con viento cambiante y un tamaño de llamas complicado”, lo que obligó al desalojo del Valle de Fornela, concretamente los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil, informa Ical.

En el extremo opuesto, estuvo la evolución “muy positiva”, del incendio forestal de Canalejas, que se encontraba “estabilizado”, lo que permitió que los vecinos de los pueblos desalojados hace dos días -Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Valcuende y La Espina – pudieran volver a sus casas. Asimismo, en la provincia zamorana sigue preocupando el incendio de Port

Nivel 1

Por lo que se refiere a los incendios de nivel 1, en León, están los de Orallo, Castrocalbón y La Uña, en Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos y Candelario, este con la entrada de las llamas del fuego de Jarilla, en Extremadura; y en Zamora, en Puercas, Castromil, Molezuelas de la Carballeda, y Mahíde.

Además, están activos en León, Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas, Caían de Valdeón y La Baña; en Palencia, Resoba, San Pedro de Cansoles, y Brañosera; en Salamanca, El Payo, Serradilla del Arroyo y Navasfrías.