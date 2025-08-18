El presidente del Gobierno visitará mañana zonas afectadas por los incendios forestales en Zamora

Pedro Sánchez se desplazará mañana martes a Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y tambien a Jarilla (Cáceres)

incendio originado en Molezuelas de la Carballeda

incendio originado en Molezuelas de la Carballeda / José Luis Fernández / LZA

Ical

Zamora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana martes a las zonas afectadas por los fuegos en Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Según informó el Gobierno, Sánchez visitará a las 12.45 el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarillas (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación.

En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Posteriormente, Pedro Sánchez se trasladará a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar a las 15.30 la zona afectada por el fuego, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

