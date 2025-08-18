Un muerto y dos heridos en la salida de vía de un turismo en León

Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados en su interior tras dar varias vueltas de campana

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Ical

Ical

León

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en la mañana de este lunes como consecuencia de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 284 de la A-6, en sentido Madrid, a la altura de la localidad leonesa de Pozuelo del Páramo, donde el vehículo dio varias vueltas de campana y quedó en la mediana.

El siniestro se produjo a las 11.03 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido y solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, que están atrapadas.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Una vez en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona y atendió a dos heridos, que fueron trasladados en UVI móvil y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.

