La Junta de Castilla y León anuncia ayudas a los afectados por los incendios: más de 100 millones de euros
El Gobierno autonómico traslada su pésame por el bombero fallecido en Le
A. A.
La Junta de Castilla y León celebrará el próximo miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará un acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios. Será un procedimiento "ágil y completo" que contará con una reserva de crédito superior a los 100 millones de euros, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.
¿Para qué y para quién están dirigidas estas ayudas?
Estas medidas estarán dirigidas a apoyar directamente a las personas y abarcarán distintos ámbitos: ayudas por daños en viviendas y enseres; compensaciones a empresas; cobertura de los costes derivados de desalojos de personas y apoyo a los gastos asumidos por los ayuntamientos, incluso en aquellos casos en los que han tenido que acoger a personas desplazadas, entre otras. Asimismo, se incluirán inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas.
Actuaciones urgentes tras el fuego
Por otro lado, el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha las primeras actuaciones urgentes, entre ellas las labores de desescombro en viviendas y edificios afectados; la garantía del abastecimiento de agua y la financiación de la alimentación del ganado, especialmente en las zonas donde los pastos han sido destruidos. Estas medidas se están desarrollando en colaboración con las diputaciones provinciales.
De esta manera, junto con la atención inmediata al riesgo de la población y la extinción de los incendios, la prioridad del Gobierno autonómico es "trabajar en paralelo en la fase de recuperación, imprescindible para atender las necesidades de las personas y de los municipios afectados".
Pésame por el bombero fallecido
La Junta de Castilla y León ha manifestado su pésame por "la persona", un bombero del operativo, que ha fallecido este fin de semana en León durante las tareas de extinción y ha transmitido sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Esta víctima se suma a las dos registradas en los días precedentes, lo que eleva a tres el número de fallecidos en Castilla y León como consecuencia de esta situación de emergencia. Asimismo, ha deseado una pronta recuperación de los heridos.
"La vida y la seguridad de las personas constituyen la principal prioridad de la Junta, junto con la protección de los bienes y localidades en mayor situación de riesgo", expresan desde la Junta de Castilla y León.
La reunión ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, así como otros altos cargos del Gobierno autonómico.
200.000 hectáreas calcinadas en España en los últimos días
Según Copernicus, los incendios que arrasan España han quemado solo en los últimos cuatro días 200.000 hectáreas.
Primeras ayudas económicas
La Junta de Castilla y León celebrará el próximo miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará un acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios.
Será un procedimiento "ágil y completo" que contará con una reserva de crédito superior a los 100 millones de euros.
Un bombero del operativo muere en León
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.
Benavente, preparado para albergar a los evacuados por el fuego de Sanabria
Benavente ha comenzado esta mañana el montaje de las instalaciones del Centro de Negocios del Centro de Transportes para alojar a las personas que podrían ser evacuadas de la comarca de Sanabria por el fuego. En principio de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.
De momento se han dotado 24 camas que tenía disponibles Protección Civil. Desde Cruz Roja informan que se espera la llegada de 300 camas más procedentes de Cruz Roja Castilla y León y 150 más del albergue que estaba habilitado en Puebla de Sanabria.
Avanzan las llamas por Sanabria
El incendio de Porto llega hasta la Laguna de los Peces.
- Mañueco reconoce que el operativo está 'al límite' y pide más medios del ejército
- El fuego arrasa Castilla y León: más de 20 incendios activos y 37 localidades evacuadas
- Muere en León un voluntario que luchaba contra el incendio de Molezuelas de la Carballeda
- Localizada en Valladolid una niña de 4 años que se había ido de casa tras una reprimenda de su madre
- El presidente de Castilla y León acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
- La media veda arranca el viernes en Castilla y León con un cupo de 20 codornices por cazador y día
- El incendio de una empacadora provoca un fuego en varias hectáreas cosechadas en Lantadilla (Palencia)
- Puente reitera sus críticas a los presidentes del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”