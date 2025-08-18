Investigado un vecino de Ponferrada por su implicación en el incendio de Castropodame (León)
Presuntamente provocó el fuego al hacer labores de limpieza de herbáceos
Las llamas arrasaron 130 hectáreas
Ical
El equipo del Seprona de León y la Pacprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigaron este lunes a un hombre de 69 años de edad y vecino de Ponferrada, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 10 de agosto en las proximidades de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos, en el término municipal de Castropodame, por hacer uso de fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y grave.
El incendio se originó sobre las 11.54 horas del día 10 de agosto y quedó extinguido a las 10.20 horas del siguiente, tras afectar a 130 hectáreas de monte bajo, matorral y cultivo y haberse llegado a declarar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por su proximidad a viviendas particulares.
Esta proximidad a las viviendas obligó al desalojo de un total de 60 personas de 20 chalets adosados de la localidad leonesa de Almázcara, cuyo cerramiento exterior y jardines resultaron afectados, aunque todavía está pendiente la valoración total de los daños.
El incendio también obligó que cortar al tráfico durante casi cuatro horas la carretera N-VI entre los puntos kilométricos 370 al 380, pertenecientes al término municipal de Congosto, y cerca de tres horas el servicio de trenes en la vía férrea León-Ponferrada, afectando a tres circulaciones.
En la extinción del incendio participaron medios aéreos, patrullas de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León y personal de la Guardia Civil y dos personas resultaron heridas leves con quemaduras, un brigadista de extinción de incendios y un particular que colaboraba en las labores de extinción.
Las diligencias instruidas, junto a la persona investigada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada.
